НБУ торгуватиме заставами за банківськими кредитами через систему Prozorro

Національний банк України виставляє на продаж через електронну торгову систему "ProZorro.Продажу" перші лоти для реалізації заставленого майна, отриманого у власність в рахунок погашення заборгованості банків за кредитами.

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Як повідомляється на сайті НБУ, перші відкриті торги відбудуться 20 квітня і будуть проводитися в рамках укладеного договору про співпрацю з громадською організацією Transparency International Ukraine (TIU).

Регулятор нагадав, що 9 березня синхронізував умови реалізації набутого майна з вимогами системи "ProZorro.Продажі", що дозволить збільшити конкуренцію торгових майданчиків, підвищити рівень прозорості продажів і розширити коло потенційних покупців майна.

Також повідомляється, що з переліком і описом лотів можна ознайомитися на веб-сайті "ProZorro.Продажу" та на офіційному сайті НБУ.

Довідка УНІАН. В ході трирічного очищення банківської системи з ринку пішов 91 банк, в тому числі 4 – з початку 2017 року.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб в 2016 році отримав від управління активами неплатоспроможних банків 7,2 мільярда гривень, у тому числі майже 3,2 мільярда гривень – від реалізації активів. У 2017 році фонд має намір подвоїти надходження від реалізації активів.

Загальний обсяг заборгованості неплатоспроможних банків за кредитами рефінансування перед Національним банком України на 1 січня 2017 року склав 51,8 мільярда гривень.