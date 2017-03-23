Держборг України перевищив $71 мільярд

Державний і гарантований державою борг України за січень 2017 року зріс у доларовому еквіваленті на 0,3% - до 71,21 млрд дол. США станом на 31 січня, повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

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Згідно з наведеними даними, сума державного і гарантованого державою боргу в гривневому еквіваленті за січень зросла на 0,05% - до 1,931 трлн грн.

За інформацією Мінфіну, основною причиною зростання держборгу в січні стали фінансування державного бюджету за рахунок державних запозичень, а також докапіталізація державних «Ощадбанку» і «Укрексімбанку» за відповідними рішеннями уряду.

У повідомленні наголошується, що станом на кінець січня зовнішній борг становив 45,77 млрд дол., або 1,241 трлн грн, що становить 64,3% загальної суми державного і гарантованого державою боргу, внутрішній - 25,43 млрд дол., або 689,69 млрд грн, що становить 35,7%.

Як повідомляв УНІАН, загальна сума державного і гарантованого державою боргу України на кінець грудня 2016 року становила 70,97 млрд дол., що на 8,3%, або на 5,47 млрд дол., більше від показника на початок року.

У гривневому еквіваленті загальна сума державного і гарантованого державою боргу на кінець грудня становила 1,930 трлн грн, що на 22,7%, або на 357,58 млрд грн, більше від показника на початок року.