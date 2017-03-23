Рада прийняла закон про державні інвестпроекти
Закон має підвищити ефективність держінвестування в Україні, яке сьогодні, на жаль, знаходиться на надзвичайно низькому рівні.
Верховна Рада України прийняла закон про державних інвестиційних проектах, який передбачає децентралізацію прийняття рішень про інвестування.
За відповідне рішення проголосували 234 народних депутата з 226 мінімально необхідних.
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"Метою законопроекту є підвищення ефективності державного інвестування в Україні, яке сьогодні, на жаль, знаходиться на надзвичайно низькому рівні", - сказав голова парламентського Комітету з питань промислової політики і підприємництва Віктор Галасюк, представляючи відповідний законопроект.
За словами Галасюка, законопроект передбачає поділ понять державного інвестування і державної підтримки, розмежування загальнодержавних інвестицій і місцевих, введення процедури економічної оцінки до початку інвестування.
"Дуже важливий момент - децентралізація прийняття рішень. Передача місцевим органам влади прийняття рішень щодо інвестування за рахунок коштів місцевих бюджетів", - зазначив глава комітету.
Крім того, прийнята законодавча ініціатива передбачає створення єдиного реєстру державних інвестпроектів.
Як повідомляв УНІАН, Україна планує у 2017 році реалізувати 27 державних інвестиційних проектів з фінансуванням з держбюджету у розмірі 1,65 мільярда гривень, а також з додатковим позабюджетним фінансуванням у розмірі 426 мільйонів гривень.