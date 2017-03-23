Рада прийняла закон про державні інвестпроекти

Верховна Рада України прийняла закон про державних інвестиційних проектах, який передбачає децентралізацію прийняття рішень про інвестування.

За відповідне рішення проголосували 234 народних депутата з 226 мінімально необхідних.

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"Метою законопроекту є підвищення ефективності державного інвестування в Україні, яке сьогодні, на жаль, знаходиться на надзвичайно низькому рівні", - сказав голова парламентського Комітету з питань промислової політики і підприємництва Віктор Галасюк, представляючи відповідний законопроект.

За словами Галасюка, законопроект передбачає поділ понять державного інвестування і державної підтримки, розмежування загальнодержавних інвестицій і місцевих, введення процедури економічної оцінки до початку інвестування.

"Дуже важливий момент - децентралізація прийняття рішень. Передача місцевим органам влади прийняття рішень щодо інвестування за рахунок коштів місцевих бюджетів", - зазначив глава комітету.

Крім того, прийнята законодавча ініціатива передбачає створення єдиного реєстру державних інвестпроектів.

Як повідомляв УНІАН, Україна планує у 2017 році реалізувати 27 державних інвестиційних проектів з фінансуванням з держбюджету у розмірі 1,65 мільярда гривень, а також з додатковим позабюджетним фінансуванням у розмірі 426 мільйонів гривень.