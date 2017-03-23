НБУ закликав захистити клієнтів та співробітників "дочок" російських держбанків в Україні

Національний банк України закликав правоохоронні органи держави захистити громадян країни – клієнтів і співробітників дочірніх структур російських держбанків в Україні від вандалізму і нападів агресивно налаштованих груп людей.

Читайте такожНБУ ввів санкції проти "дочок" російських держбанків

"Національний банк закликає правоохоронні органи, по-перше, захистити понад 1 мільйон 700 тисяч українців – вкладників, які довірили свої кошти (понад 21 мільярд гривень) цим банкам і на даний час не мають доступу до цих коштів, не мають можливості вільно ними скористатися", – заявила заступник голови НБУ Катерина Рожкова на брифінгу в НБУ.

Вона зазначила, що наші співвітчизники – клієнти та співробітники цих банків перебувають у небезпеці через непрогнозовані дії агресивно налаштованих груп людей, а обладнання відділень цих банків щодня піддається проявів вандалізму.

"З метою відновлення і стабільної роботи банківської системи необхідно забезпечити належний рівень безпеки функціонування цих банків і вільного доступу клієнтів до своїх коштів. Прояви вандалізму підривають довіру клієнтів до банківської системи, що загрожують фінансовій стабільності та негативно впливають на імідж України на міжнародній арені", – додала Рожкова.

Вона підкреслила, що як правова держава, яка сьогодні розвиває демократію, ми маємо забезпечити можливість цивілізованого виходу банків з державним російським капіталом з нашого ринку.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко 16 березня цього року своїм указом ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони про введення санкцій щодо українських дочірніх структур російських держбанків, включаючи "Сбербанк", "ВиЕс Банк", "Промінвестбанк", "ВТБ Банк" і "БМ Банк", терміном на 1 рік.

Санкції являють собою заборону на виведення капіталу на користь материнських структур, включаючи надання і погашення кредитів, розміщення коштів на коррахунках, виплату відсотків і дивідендів, повернення субординованого боргу, розподіл прибутку і капіталу, але при цьому не зачіпають розрахунки через ці банки для українців і не перешкоджають докапитализиции і продажу фінустанов.

Введення санкцій передували указ президента РФ про визнання цією країною паспортів так званих "ДНР" і "ЛНР" і пішли за цим публікації в російських ЗМІ про готовність російських банків, зокрема "Сбербанку", до обслуговування в своїх відділеннях на території РФ громадян з такими паспортами.

За оцінками Національного банку, санкції не спричинять фінансові втрати для України, оскільки не дозволять виводити активи, які на сьогодні складають 150 мільярдів гривень і повністю покривають зобов'язання банків перед українськими вкладниками і компаніями в сумі 36 мільярдів гривень. При цьому регулятор очікує, що ці банки купить новий інвестор або вони поступово згорнуть діяльність в Україні.