МВФ скоро призначить нову дату засідання з виділення Україні траншу

Міжнародний валютний фонд незабаром призначить нову дату засідання Ради директорів щодо виділення Україні чергового траншу, а перенесення попереднього засідання, запланованого на 20 березня, не є чимось незвичайним і обумовлений необхідністю уточнення деталей програми співпраці.

Про це заявив директор комунікаційного департаменту МВФ Джеррі Райс на брифінгу у Вашингтоні.

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"Ми очікуємо, що незабаром нову дату засідання Ради директорів буде призначено... Ті, хто давно стежить за роботою фонду, знають, що в перенесенні немає нічого незвичайного", – сказав він.

За словами Райс, перенесення засідання було обумовлено необхідністю узгодження деяких деталей програми співробітництва у зв'язку з останніми подіями в Україні, однак не уточнив, про які саме події йде мова.

Також представник МВФ зазначив, що фонд знаходиться в конструктивному діалозі з українською владою.

"Ми знаходимося в конструктивному діалозі з українською владою. Повторю ще раз – ми очікуємо, що засідання Ради директорів буде призначено найближчим часом", – підкреслив Райс.

При цьому глава комунікаційного департаменту МВФ зазначив, що не володіє інформацією про перегляд обсягів, термінів та умов наступного траншу.

Крім того, в ході брифінгу російський журналіст запитав Райса, як МВФ розцінює нібито заяву президента України Петра Порошенка про те, що на переговори з фондом потрібно відправити українського націоналіста. На думку представника російських ЗМІ, ці слова можна розцінювати як фізичну загрозу фонду.

"У мене немає інформації на цей рахунок", – відповів Райс, висловивши здивування таким питанням.

Як повідомляв УНІАН, МВФ оновив графік засідань Ради директорів на поточний тиждень, згідно з яким засідання з приводу виділення Україні чергового траншу в розмірі 1 мільярд доларів, раніше заплановане на 20 березня, відкладається на невизначений термін.

За інформацією Мінфіну, перенесення засідання Ради директорів МВФ по Україні обумовлено необхідністю уточнення макроекономічних показників внаслідок запровадження торговельної блокади окупованих територій Донецької і Луганської областей за рішенням Ради нацбезпеки і оборони.

Представник України в МВФ Владислав Рашкован 20 березня на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомив, що фонд очікує оновлених макроекономічних прогнозів від Національного банку та Міністерства фінансів протягом декількох днів.

Президент України Петро Порошенко, виступаючи на Раді регіонального розвитку, заявив, що українське керівництво 20 березня проведе переговори з МВФ для якнайшвидшого отримання траншу в 1 мільярд доларів.

Також в ході цього засідання Порошенко зазначив, що перенесення траншу викликаний діями активістів, які блокували торгівлю з українськими підприємствами на окупованій території, і в саркастичному тоні зазначив, що активісти можуть блокувати торгівлю, але вести переговори з МВФ доведеться уряду. "Може, вони самі будуть вести переговори з МВФ?" - сказав Порошенко.