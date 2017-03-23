Рада спростила капіталізацію і реорганізацію банків

Верховна Рада України прийняла закон про спрощення процедур капіталізації та реорганізації банків.

За прийняття відповідного законопроекту №6010 "Про спрощення процедур капіталізації та реорганізації банків" у другому читанні і в цілому проголосували 253 народних депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

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Представляючи документ, перший заступник голови Комітету з питань фінансової політики та банківської діяльності Михайло Довбенко зазначив, що цей закон дозволить захистити інтереси малих і середніх банків, спрощуючи процедуру їх реорганізації та докапіталізації.

За його словами, законопроект дозволяє банкам відмовитися від банківської ліцензії без ліквідації юридичної особи, що дозволить фінустановам продовжити діяльність у небанківському фінансовому секторі, виконавши зобов'язання перед вкладниками.

"Вимоги, які поставлені нашим мега-регулятором, а саме до 11 липня 2017 року наростити банкам статутні капітали до 200 мільйонів, не мають стати причиною закриття банків. Цей законопроект покликаний не допустити цього", - сказав Довбенко.

Він зазначив, що даний законопроект є тимчасовим, а термін дії поширюється на 3 роки.

В ході свого виступу Довбенко також підкреслив, що на даний час 54% банківської системи України зосереджено в руках держави, ще 35% - іноземних інвесторів, і лише 11% банків з національним приватним капіталом, при цьому ресурсу у інвесторів для їх докапіталізації немає.

Згідно пояснювальній записці, законопроектом тимчасової дії, до 1 січня 2020 року пропонується зменшити строки розгляду документів та оптимізувати процедури капіталізації та реорганізації банків шляхом приєднання для забезпечення послідовних і узгоджених дій з боку регулюючих органів.

Довідка УНІАН. Національний банк в 2016 році постановою №58 зобов'язав банки збільшити капітал до 200 мільйонів гривень – до 11 липня 2017 року, до 300 мільйонів гривень – до 11 липня 2018 року, до 400 мільйонів гривень – до 11 липня 2019 року, до 450 мільйонів гривень – до 11 липня 2020 року, до 500 мільйонів гривень – до 11 липня 2024 року.

За оцінками банкірів, виконання вимог НБУ може стати непідйомним завданням для десятків невеликих фінансових установ, у зв'язку з чим процеси злиття і ліквідації на банківському ринку України прискоряться.

В ході очищення банківської системи за 2014-2016 роки і початок 2017 року Національний банк України прийняв рішення про виведення з ринку 90 банків. В тому числі 33 банки стали неплатоспроможними в 2014 році, ще 33 – в 2015-му, 21 – у 2016-му і три – в 2017 році.