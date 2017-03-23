Коштів українських держпідприємств в "дочках" російських держбанків немає – НБУ

На сьогоднішній день коштів українських підприємств працюють в Україні дочірніх структурах російських державних банків немає, заявила на брифінгу заступник глави Національного банку України Рожкова.

"На сьогоднішній день коштів державних підприємств в українських банках з державним російським капіталом майже немає – це близьке до нуля значення. Всі кошти державних підприємств були переведені в інші банки вже давно", – сказала вона.

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За словами Рожкової, є заборгованість держпідприємств перед цими банками за кредитами, що становить близько 14% загального обсягу кредитного портфеля фінустанов, проте стратегічно важливих активів України в заставі за цими кредитами немає.

"Згідно із законодавством України, підприємства державної форми власності не мають права надавати в заставу по кредиту будь-яке тверде забезпечення – будь-які основні засоби або інші фіксовані активи. Таким чином, всі кредити всіх державних підприємств всім банкам забезпечені найчастіше майбутніми надходженнями від виконання контактів", – додала вона.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко 16 березня цього року своїм указом ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони про введення санкцій щодо українських дочірніх структур російських держбанків, зокрема, заборонив розміщення у цих банках коштів держпідприємств.

За оцінками Національного банку, санкції не спричинять фінансові втрати для України, оскільки не дозволять виводити активи, які на сьогодні складають 150 мільярдів гривень і повністю покривають зобов'язання банків перед українськими вкладниками і компаніями в сумі 36 мільярдів гривень