В Україні почала роботу технічна місія МВФ – Мінфін

В Україні почала роботу технічна місія Міжнародного валютного фонду, повідомляється на сторінці Міністерства фінансів України в соцмережі Facebook.

За інформацією Мінфіну, серед ключових питань порядку денного – оцінка та рекомендації фонду по концепції розвитку Державної фіскальної служби, яка була напрацьована міністерством разом з ДФС.

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"Ми разом працюємо над запуском середньостроковій реформи ДФС, яка є одним з ключових пріоритетів Мінфіну і дуже важлива для поліпшення системи адміністрування податків", – наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, міністр фінансів України Олександр Данилюк представив фахівцям технічної місії Міжнародного валютного фонду план реформування роботи Державної фіскальної служби в липні 2016 року.

Державна фіскальна служба, що об'єднує податкову і митну служби, а також податкову міліцію, була сформована на базі Міністерства доходів і зборів, ліквідованого в березні 2014 року з приходом уряду Арсенія Яценюка.

За словами глави Кабміну Володимира Гройсмана, ДФС була і залишається чемпіоном за кількістю скарг з боку бізнесу на роботу органів влади в Україні. У зв'язку з цим реформа ДФС є одним з пріоритетів роботи уряду.