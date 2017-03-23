Львівська міська рада з ініціативи УКРОПу ухвалила звернення до президента щодо націоналізації російських банків

23 березня на сесії Львівської міської ради депутати ухвалили звернення до президента щодо необхідності деокупації банківської сфери України. Проект документа зачитав депутат із фракції УКРОП Іван Гринда. Рішення підтримали 49 депутатів.

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Львівська міська рада переконана, що боротися з агресором, який вдався до прямої експропріації українських підприємств у анексованому Криму та на окупованому Донбасі, слід його ж методами – націоналізацією компаній на користь України. Натомість Національний банк України заявив, що єдиним цивілізованим шляхом виходу російського капіталу з українського ринку є продаж фінустанов Російської Федерації або поступове скорочення їхньої присутності.

«Ми категорично проти того, щоб дозволити продаж фінустанов з російським корінням, які працюють у нашій країні! Ми вимагаємо від Президента України невідкладно скликати РНБО та розглянути питання про блокування роботи (активів і пасивів) російських банків – як державних, так і приватних – з подальшим їхнім переходом у власність Української держави», – йдеться в тексті звернення.

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Крім того, депутати наголосили, що в разі продажу російських банків будь-яким інвесторам усіма законними методами добиватимуться блокування їхньої роботи під новими вивісками та не вважатимуть цих покупців добросовісними набувачами, адже переконані, що активи мають належати Українській державі та її народу.

«Час розпочати справжню деокупацію економіки України», – підсумовується в документі.