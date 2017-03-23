Нацбанк ослабив офіційну гривню до 27,05 за долар
19:10, 23 березня 2017Фінанси
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Офіційний курс НБУ на 24 березня: 100 USD – 2705,7689 гривні; 100 EUR – 2918,4423 гривні; 10 RUR – 4,7038 гривні.
Нацбанк ослабив офіційну гривню до долара на 14 копійок / Фото УНІАН
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 24 березня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:
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100 USD США – 2705,7689 (23 березня – 2691,9904)
100 EUR – 2918,4423 (23 березня – 2909,2340)
10 RUR – 4,7038 (23 березня – 4,6707)
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