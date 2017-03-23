В Україні 37 банків мають збільшити статутний капітал до 11 липня до 200 мільйонів - НБУ

На сьогоднішній день в Україні 37 банків збільшити статутний капітал до 11 липня 2017 року як мінімум до 200 мільйонів гривень, повідомляється на сайті Національного банку України.

Регулятор відзначив, що саме на такі банки, в першу чергу, спрямований прийнятий сьогодні Верховною Радою Закон "Про спрощення процедур капіталізації та реорганізації банків", хоча скористатися ним зможуть абсолютно всі банківські установи.

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За інформацією НБУ, зараз вимоги щодо збільшення капіталу виконуються за рахунок додаткових внесків акціонерів, однак з прийняттям закону відкривається можливість консолідувати банківський сектор шляхом приєднання банків.

Крім того, реорганізація банків буде можлива за скороченою процедурою, термін якої скоротиться з півтора року до трьох-чотирьох місяців завдяки суттєвому прискоренню термінів регуляторних і корпоративних погоджень, а також скорочення кількості документів.

Крім того, ухвалений закон надає банкам можливість відмовитися від банківської ліцензії без ліквідації юридичної особи та продовжити діяльність у небанківському фінансовому секторі, попередньо виконавши зобов'язання перед вкладниками та іншими кредиторами.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України сьогодні, 23 березня, прийняла закон про спрощення процедур капіталізації та реорганізації банків.

Національний банк в 2016 році постановою №58 зобов'язав банки збільшити капітал до 200 мільйонів гривень – до 11 липня 2017 року, до 300 мільйонів гривень – до 11 липня 2018 року, до 400 мільйонів гривень – до 11 липня 2019 року, до 450 мільйонів гривень – до 11 липня 2020 року, до 500 мільйонів гривень – до 11 липня 2024 року.

За оцінками банкірів, виконання вимог НБУ може стати непідйомним завданням для десятків невеликих фінансових установ, у зв'язку з чим процеси злиття і ліквідації на банківському ринку України прискоряться.

В ході трирічної очищення банківської системи України з ринку пішов 91 банк, в тому числі 4 – з початку 2017 року.