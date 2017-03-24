Організатори блокади Донбасу змушують Україну відмовитися від 1% ВВП – Гройсман

Політичні сили, які взяли участь в організації блокади постачання енергетичного вугілля з тимчасово непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей, змусили всю країну відмовитися від 1% валового внутрішнього продукту. Про це в ході години запитань до уряду в парламенті заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

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"Ви своїми діями змушуєте країну відмовитися від 1% ВВП. Це означає, що сотні мільярдів гривень не надійдуть в економіку нашої країни, не буде сплачено жодної копійки податків... Наше завдання зараз - компенсувати це економічне падіння і замінити його економічним зростанням", - сказав він у відповідь на питання про заходи з підвищення енергетичної безпеки, який задав депутат від фракції "Самопоміч" Єгор Соболєв.

Також прем'єр-міністр повідомив, що для досягнення енергетичної незалежності в даний час проводиться повне заміщення дефіцитного вугілля антрацитної групи, а також здійснюється модернізація теплової генерації шляхом перекладу блоків ТЕС на вугілля марки "Г".

"Ми все робимо для збільшення частки атомної енергетики і створюємо механізми для зниження споживання... Також в цьому році ми збільшимо видобуток газу більш ніж на 0,5 мільярда кубічних метрів", - додав Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, у січні ветерани АТО і низка народних депутатів заблокували залізничні колії, по яких з окупованих районів в Україну надходив вугілля антрацитної групи, у зв'язку з чим Кабінет міністрів увів надзвичайні заходи в електроенергетиці.

Президент України Петро Порошенко 16 березня своїм указом ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони про тимчасову заборону на переміщення товарів, крім гуманітарних вантажів, через лінію розмежування в зоні проведення антитерористичної операції.

У відповідь на блокаду бойовики заявили про націоналізацію розміщених за лінією дотику підприємств фінансово-промислової групи СКМ Ріната Ахметова, після чого керівництво групи заявило про повну втрату контролю над цими структурами.

Раніше Гройсман заявляв про погрози блокади для стабільної роботи металургії та паливно-енергетичного комплексу України.