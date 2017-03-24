Підвищення пенсій можливе лише в рамках повноцінної пенсійної реформи – Гройсман

Підвищення пенсій українцям, можливо, вже в цьому році, але тільки в рамках повноцінної пенсійної реформи, заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман у Верховній Раді.

"Наступний наш крок – це підвищення пенсій українцям. Але це буде можливо зробити, коли ми проведемо з вами в цій залі, я сподіваюся, найближчим часом, у найближчі місяці, повноцінну пенсійну реформу", - сказав прем'єр.

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За його словами, ця реформа дасть можливість побудувати справедливу та бездефіцитну пенсійну систему, і вже цього року переглянути розмір пенсій.

"Але ми знаємо, що і ця реформа стане предметом атак полулистов. Сподіваюся, що ви не будете її атакувати, а підтримаєте, і вона буде працювати на користь мільйонів українських громадян", - додав глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, проведення пенсійної реформи є частиною програми реформ, схваленої Міжнародним валютним фондом для України в березні 2015 року. При цьому, як відзначають в уряді, наша країна не брала на себе зобов'язання перед МВФ підвищити пенсійний вік.

Ключовим завданням реформи є встановлення справедливого розміру пенсійних виплат і врегулювання дефіциту бюджету Пенсійного фонду, який на поточний момент перевищує 140 мільярдів гривень і, за оцінками уряду, може бути ліквідовано до 2024 року.