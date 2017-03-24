Яресько буде виводити Пуерто-Ріко з кризи (відео)

Екс-міністр фінансів України Наталія Яресько призначено виконавчим директором Ради з фінансового управління і контролю Пуерто-Ріко.

Про це повідомила сама Яресько на своїй сторінці в Facebook.

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"Виклики, які стоять попереду - величезні. Пуерто-Ріко роками страждає від фінансового дефіциту і відповідного боргового тягаря", - написала вона.

За словами Яресько, Україна показала приклад виходу з фінансової кризи, і цей досвід може бути дуже корисним Пуерто-Ріко, яке також перебуває в незадовільному фінансовому стані.

"Режим суворої економії, реструктуризація боргу, структурні реформи - саме ці заходи загалом змогли зупинити економіку на краю прірви і повернути до фінансової стабільності і відновлення", - зазначила екс-міністр фінансів України.

Також Яресько підкреслила, що залишається главою інституту Аспен в Києві, членом консультативної ради Львівської бізнес-школи, а також почесним членом-нерезидентом Атлантичної ради.

Як повідомив The New York Times, Яресько була відібрана з більш ніж 300 кандидатів за результатами чотиримісячного конкурсного відбору. Зарплата екс-міністра фінансів України на новій посаді складе 625 тисяч доларів на рік, і до червня Яресько буде працювати з України, відвідуючи Пуерто-Ріко раз в місяць. Південноамериканська країна шукає можливості реструктуризації 70 мільярдів доларів зовнішнього боргу. Також в обов'язки Яресько буде входити досягнення збалансованості бюджету країни за 4 роки, а також вихід на міжнародні ринки запозичення.

"Вона мала справу з екстремально складною економічною ситуацією, яка вкрай, вкрай схожа на ситуацію в Пуерто-Ріко", - передає The New York Times слова голови спостережної Ради з фінансового управління і контролю Пуерто-Ріко Хосе Карріона.

Як повідомляв УНІАН, інвестиційний банкір американського походження Наталія Яресько зайняла позицію міністра фінансів в уряді Арсенія Яценюка в 2014 році. За рік роботи Мінфін на чолі з Яресько відновив співпрацю з МВФ за програмою розширеного фінансування у 17,5 мільярда доларів, а також провів реструктуризацію частини зовнішнього боргу України перед приватними кредиторами, зменшивши боргове навантаження на фінанси країни на 12 мільярдів доларів до 2020 року. Яресько пішла з поста голови Мінфіну у зв'язку з відставкою уряду Арсенія Яценюка навесні 2016 року.