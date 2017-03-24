Банк Росії обіцяє пільги держбанкам, "дочки" яких працюють в Україні

Голова Банку Росії Ельвіра Набіулліна заявила, що регулятор надасть російським банкам, «дочки» яких працюють в Україні, пільги.

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«Ми не бачимо ризиків фінансової стійкості для наших кредитних організацій, навіть якщо повністю знеціняться їхні вкладення в українські активи. Тому що частка в активах зовсім невелика. Тому якихось системних ризиків тут немає», — сказала вона, передає Gazeta.ru.

Набіулліна відзначила, що російські банки вже створили і створюють резерви під такі активи.

«Але тим не менше, щоб вони відчували себе комфортніше і враховуючи, що це надзвичайна обставина, ми прийняли рішення дозволити їм розстрочку в формуванні резервів на три роки за українськими активами, якщо вони захочуть цим скористатися», — уклала вона.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк за рішенням Ради національної безпеки і оборони (РНБО) ввів санкції проти «дочок» російських державних банків з 23 березня.