При підвищенні "мінімалки" потрібно враховувати можливості української економіки – прем'єр
Гройсман нагадав, що з 1 січня 2017 року рівень мінімальної заробітної плати в Україні підвищено до 3,2 тисячі гривень, оскільки економіка може собі це дозволити.
Кабінет міністрів України підтримує ініціативи про подальше підвищення мінімальної заробітної плати, однак потрібно враховувати реальні можливості української економіки.
Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, виступаючи у Верховній Раді України.
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"Я не хочу 5 (тисяч гривень), я хочу 10. Я хочу, щоб люди отримували гідну заробітну плату, але потрібно дивитися на реальні можливості економіки і приватного сектору", - сказав він, відповідаючи на питання про те, чи підтримує уряд ініціативу про підвищення мінімальної заробітної плати до 5 тисяч гривень.
Прем'єр нагадав, що з 1 січня 2017 року рівень мінімальної заробітної плати в Україні підвищено до 3,2 тисячі гривень, оскільки економіка може собі це дозволити.
"Як тільки стане можливим 5 тисяч, я завжди буду стояти поруч, щоб це рішення підтримати, щоб це рішення було абсолютно позитивним для працюючого українського громадянина, але всьому свій час", - додав Гройсман.
Як повідомляв УНІАН, в Україні з 1 січня 2017 року мінімальна заробітна плата підвищена в 2 рази - до 3200 гривень. Додатковий обсяг бюджетних витрат на забезпечення підвищення мінімальної зарплати, за оцінками уряду, складе понад 40 мільярдів гривень.
Крім того, з початку року набрали чинності законодавчі норми, якими, серед іншого, за виплату зарплат "у конверті" передбачається штраф у розмірі 100 мінімальних заробітних плат.
За оцінками Державної фіскальної служби, завдяки заходам робочих груп з легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення роботодавці в січні-лютому 2017 року додатково уклали 8 тис. трудових договорів з найманими працівниками.