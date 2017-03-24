При підвищенні "мінімалки" потрібно враховувати можливості української економіки – прем'єр

Кабінет міністрів України підтримує ініціативи про подальше підвищення мінімальної заробітної плати, однак потрібно враховувати реальні можливості української економіки.

Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, виступаючи у Верховній Раді України.

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"Я не хочу 5 (тисяч гривень), я хочу 10. Я хочу, щоб люди отримували гідну заробітну плату, але потрібно дивитися на реальні можливості економіки і приватного сектору", - сказав він, відповідаючи на питання про те, чи підтримує уряд ініціативу про підвищення мінімальної заробітної плати до 5 тисяч гривень.

Прем'єр нагадав, що з 1 січня 2017 року рівень мінімальної заробітної плати в Україні підвищено до 3,2 тисячі гривень, оскільки економіка може собі це дозволити.

"Як тільки стане можливим 5 тисяч, я завжди буду стояти поруч, щоб це рішення підтримати, щоб це рішення було абсолютно позитивним для працюючого українського громадянина, але всьому свій час", - додав Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, в Україні з 1 січня 2017 року мінімальна заробітна плата підвищена в 2 рази - до 3200 гривень. Додатковий обсяг бюджетних витрат на забезпечення підвищення мінімальної зарплати, за оцінками уряду, складе понад 40 мільярдів гривень.

Крім того, з початку року набрали чинності законодавчі норми, якими, серед іншого, за виплату зарплат "у конверті" передбачається штраф у розмірі 100 мінімальних заробітних плат.

За оцінками Державної фіскальної служби, завдяки заходам робочих груп з легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення роботодавці в січні-лютому 2017 року додатково уклали 8 тис. трудових договорів з найманими працівниками.