Гройсман виступає проти скасування надходжень акцизів до місцевих бюджетів

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман виступає категорично проти скасування надходжень акцизних зборів від реалізації тютюнових виробів до місцевих бюджетів.

Про це глава уряду заявив у ході години запитань до уряду у Верховній Раді.

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"Я категорично проти ініціативи скасування акцизів для місцевих бюджетів. Таких ініціатив з уряду не буде. Це неприпустимо", - сказав прем'єр.

За словами Гройсмана, достатню кількість фінансових ресурсів в місцевих органах влади є однією з головних умов децентралізації, а рішення, які погіршать баланс місцевих бюджетів, приймати не можна.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада в 2014 році прийняла пакет змін в Бюджетний кодекс, згідно з яким до місцевого бюджету зараховується збір від роздрібного продажу підакцизних товарів (алкогольні напої, тютюнові вироби та автомобільне паливо). Доходи місцевих бюджетів завдяки реформі децентралізації зросли в 2016 році на 44% порівняно з 2015 роком - до 144 мільярдів гривень.

При цьому власні доходи бюджетів 159 об'єднаних територіальних громад за 2016 рік зросли більш ніж втричі порівняно з 2015 роком - до 3,3 мільярда гривень.