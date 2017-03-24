Нацбанк спростив порядок залучення валютних кредитів у нерезидентів

Національний банк України спростив порядок реєстрації договорів про залучення резидентами валютних кредитів у нерезидентів.

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Про це повідомляється на сайті регулятора з посиланням на норми постанови №26, які набирають чинності з 10 квітня.

Як наголошується в повідомленні, Нацбанк спростив процедуру реєстрації зміни кредитора, передбачив запровадження нової автоматизованої системи реєстрації кредитних договорів, а також скасував обов'язкове надання позичальниками довідки регулятора про обсяг фактично одержаного кредиту та погашення заборгованості.

Як повідомляв УНІАН, у рамках концепції нової моделі валютного регулювання, представленої в грудні 2016 року, НБУ планує пом'якшити обмеження на ринку бізнесу, банків та фізичних осіб.

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Зокрема, регулятор анонсував зниження норми обов'язкового продажу валютної виручки експортерами з 65% до 50%, а в подальшому повне скасування цієї вимоги.

Крім того, НБУ має намір підвищити ліміт купівлі фізособами готівкової валюти до еквівалента 150 тис. грн, що в 12 разів перевищує діючий ліміт.

Крім того, Нацбанк планує дозволити громадянам інвестиції за кордон до 50 тис. євро без індивідуальної ліцензії.