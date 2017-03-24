"Укрпошта" продовжить здійснювати міжнародні грошові перекази до Росії

Публічне акціонерне товариство «Укрпошта» продовжить здійснювати міжнародні поштові перекази, у тому числі в Росію та країни СНД, незважаючи на ухвалення російською Державною думою законопроекту, який забороняє грошові перекази з РФ до України за допомогою іноземних платіжних систем. Про це повідомила прес-служба підприємства.

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«22 березня 2017 року Держдума Російської Федерації ухвалила у третьому читанні законопроект, що забороняє грошові перекази з РФ в інші держави, в тому числі в Україну, за допомогою іноземних платіжних систем. Така заборона істотно обмежує можливості для переказу коштів з Росії в Україну і навпаки. Однак простою і доступною, як і раніше, залишається можливість відправки коштів за допомогою послуги поштового переказу, яку надає «Укрпошта», - йдеться у повідомленні.

За даними прес-служби, перекази «Укрпошти» здійснюються через міжнародну фінансову систему Всесвітнього поштового союзу між поштовими відділеннями.

«Ми продовжуємо в звичайному режимі приймати і виплачувати міжнародні поштові перекази як в іноземній, так і в національній валюті. Географічне покриття мережі в 11,5 тис. відділень дозволяє доставити відправлення в будь-яку точку країни», - наводяться в повідомленні слова директора департаменту фінансового бізнесу підприємства Артура Муравицького.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня Українське державне підприємство поштового зв'язку «Укрпошта» завершило процес реорганізації і перетворилося на акціонерне товариство за зразком таких європейських поштових компаній, як Deutsche Post, Austria Post або PostNL.

«Укрпошта» входить до сфери управління Міністерства інфраструктури України, і є національним оператором поштового зв'язку в країні. Підприємство надає понад 50 видів послуг через понад 11 тис. відділень по всій Україні. Штат компанії налічує близько 76 тис. співробітників.

«Укрпошта» щорічно здійснює обробку та доставку споживачам понад 240 млн поштових відправлень, 16 млн посилок і відправлень з оголошеною цінністю, 15 млн переказів, а також доставляє понад 83 млн пенсій.