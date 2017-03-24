У Нацбанку розповіли про прогнози зростання економіки цього року

Українська економіка в 2017 році, за оновленими прогнозами Національного банку України, зросте на 1,9%, повідомляється на сайті регулятора.

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За оцінками НБУ, у першому кварталі цього року зростання економіки сповільниться, незважаючи на сприятливу базу порівняння і наявність певного імпульсу зростання від попередніх періодів.

«У січні 2017 року суттєво зросло будівництво і транспортні перевезення на фоні низької бази порівняння, оскільки на початку 2016 року значний негативний вплив на економічну активність справило запровадження Росією жорстких торговельно-транзитних обмежень щодо українських товарів і несприятливі погодні умови», - йдеться в повідомленні НБУ.

Також Нацбанк зазначає, що розпочате в січні цього року блокування транспортних сполучень на сході країни негативно позначилося на промисловій активності, у тому числі металургії.

Регулятор повідомив, що опубліковані Державною службою статистики дані про зростання ВВП України у 2016 році на 2,3% перевершили очікування Національного банку, який прогнозував річне зростання на рівні 1,8%.

За оцінками НБУ, поліпшення показників зумовлено вищими показниками сільського господарства та інвестиційної активності, ніж очікувалося.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, ВВП України в цілому за 2016 рік порівняно з 2015 роком зріс на 2,3%, при цьому зростання зафіксовано вперше за останні 4 роки. Економіка України продемонструвала падіння на 9,8% у 2015 році і на 6,6% – у 2014 році, а в 2013 році зростання ВВП було нульовим.