Гривня йде на вихідні з курсом 27,16 за долар
17:44, 24 березня 2017Фінанси
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Котирування гривні щодо євро встановилися на рівні 29,2896/29,3300 грн/євро.
Середньозважений курс гривні на міжбанку встановився на рівні 27,1246 грн/дол. / Фото УНИАН
У п'ятницю, 24 березня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 27,12/27,16 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.
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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро перебувають на рівні 29,2896/29,3300 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,4753/0,4765 грн/рубль.
За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 16:00 встановився на рівні 27,1246 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 406 угод на загальну суму 202,88 млн дол.
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