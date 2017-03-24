У понеділок долар і євро подорожчають: НБУ опустив офіційний курс гривні

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 27 березня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2712.4559 (24 березня – 2705.7689)

100 EUR – 2930.8086 (24 березня – 2918.4423)

10 RUR – 4.7235 (24 березня – 4.7038)

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 24 березня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 27,12/27,16 грн/дол.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 29,2896/29,3300 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4753/0,4765 грн/рубль.