Банк Росії прокоментував "молдавську схему" виведення грошей із країни

Центробанк РФ виявив та ідентифікував «молдавську схему, за якою гроші виводилися з Росії через банки Молдови, в кінці 2013 року. Про це йдеться в повідомленні регулятора, пише РБК.

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«У цій схемі брали участь 23 російських банки — Російський земельний банк, «Балтика», «Європейський експрес», Смартбанк, Маст-банк, Інтеркапітал-банк, «Західний», Енергобізнес та інші. Практично у всіх кредитних організацій Банком Росії були відкликані ліцензії на здійснення банківських операцій (19 банків)», — йдеться в повідомленні.

Схема була припинена регулятором до середини 2014 року. Банк зазначає, що не наділений повноваженнями щодо проведення розслідувань, а легалізація грошей відбувалася не в російських банках, а в банках — кінцевих їх одержувачів. Європейські фінансові регулятори поки не зверталися в ЦБ з питань «молдавської схеми».

Про злочинну «молдавську схему», за якою з Росії виводилися кошти, написали OCCRP і «Нова газета». За даними OCCRP, з 2011 по 2014 рік з Росії було виведено близько $21 млрд (700 млрд руб. за середнім курсом тих років).