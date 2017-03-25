Німецький держбанк помилково переказав своїм партнерам кілька мільярдів доларів - ЗМІ

Німецький державний банк розвитку KfW помилково переказав до чотирьох інших банків кілька мільярдів доларів, передає ВВС.

Цю інформацію представники банку вже підтвердили агентству Рейтер. За даними німецьких ЗМІ, всього банк ледь не втратив від п'яти до шести мільярдів доларів.

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Агентство Bloomberg з посиланням на джерело стверджує, що причиною помилкового переказу став технічний збій.

Повідомляється, що через цей збій деякі поодинокі платежі було проведено кілька разів поспіль. У самому банку заявили, що, помітивши збій програми, скасували всі помилково проведені платежі й почали розслідування інциденту.

Банк KfW вже не вперше опиняється в такій ситуації. У 2008 році він помилково переказав 300 млн доларів до американського банку Lehman Brothers незабаром після того, як той оголосив про своє банкрутство. Той переказ спровокував у Німеччині гучний скандал.

KfW - найбільший у Німеччині державний банк. За розміром активів він посідає серед німецьких банків третє місце, поступаючись лише Deutsche Bank і Commerzbank. Наглядову раду KfW очолює міністр фінансів країни Вольфганг Шойбле.