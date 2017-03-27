Невдача Трампа з реформою охорони здоров'я знизила курс долара

Долар США впав до двомісячного мінімуму щодо кошика основних валют у понеділок на фоні побоювань щодо шансів податково-бюджетного стимулювання після проваленої спроби президента США Дональда Трампа провести через Конгрес реформу охорони здоров'я.

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Нездатність Трампа виконати основну передвиборчу обіцянку сильно вдарила по репутації президента-республіканця, чия партія і контролює Конгрес, а також породила побоювання щодо можливості Трампа реформувати оподаткування і збільшити державні витрати, повідомляє Рейтер.

"Побоювання, пов'язані з адміністрацією Трампа, знову набрали чинності після невдачі з реформою охорони здоров'я. Це призвело до нового витка втечі від ризику, що позначилося на доларі",- сказав Сін Кадота з Barclays в Токіо.

Під тиском зниження дохідності держоблігацій США індекс долара до кошика основних валют опустився на 0,4 відсотка до 99,258 пункту, мінімального значення з 2 лютого.

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Щодо надійної ієни долар знизився більш ніж на один відсоток до 110,260 ієни.

Раніше під час сесії євро пройшов значення $1,0850, максимум 8 грудня, і залишився поблизу цього рівня під час денних торгів в Азії.

Британський фунт зріс на 1,2 відсотка до $1,2527, відігравши втрати попереднього дня, коли валюта впала напередодні початку виходу Великобританії з ЄС на поточному тижні.

Австралійський долар залишався стабільним на рівні $0,7633, а новозеландський долар зріс на 0,2 відсотка до $0,7046.