Країни ГУАМ наблизилися до вільної торгівлі

Країни-учасниці ГУАМ (Грузія, Україна, Азербайджан, Молдова) підписали протокол до угоди про вільну торгівлю щодо створення робочого органу координації дій сторін у рамках угоди, а також протокол про визнання окремих видів митних процедур щодо товарів і транспортних засобів, які переміщуються через державний кордон країн ГУАМ.

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Як передає кореспондент УНІАН, відповідні протоколи були підписані на саміті ГУАМ в Києві.

За словами прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, просування на шляху створення зони вільної торгівлі між країнами ГУАМ вимагає спрощення митних процедур.

«Сьогодні ми підпишемо документ, який визначатиме поглиблення нашого співробітництва між митними органами. Безумовно, коли ми говоримо про зону вільної торгівлі, у нас має бути дуже якісно побудована робота наших митних органів, і цей протокол, мені здається, буде дуже добрим кроком, коли ми будемо у співпраці визнавати митні процедури наших країн», - зазначив прем'єр.

Раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що розраховує на запуск зони вільної торгівлі між країнами ГУАМ (Грузія, Україна, Азербайджан, Молдова) в 2017 році.

Нагадаємо, у Києві розпочався саміт країн-учасниць Організації за демократію та економічний розвиток ГУАМ (Грузія, Україна, Азербайджан і Молдова).

ГУАМ - регіональна організація, створена в 1997 році, до складу якої до 2005 року входив також Узбекистан. Характерною рисою організації спочатку стала орієнтація на європейські та міжнародні структури. Ініціатори союзу діяли поза рамками СНД. При цьому висловлювалися думки, що безпосередньою метою союзу було послаблення економічної, передусім енергетичної, залежності держав, що увійшли до нього, від Росії та розвиток транзиту енергоносіїв за маршрутом Азія (Каспій) - Кавказ - Європа в обхід території Росії.