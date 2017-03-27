Пенсійний фонд з квітня припиняє виплачувати пенсії через "дочки" російських держбанків

Пенсійний фонд України (ПФУ) з 1 квітня припиняє виплату пенсій українським пенсіонерам через дочірні структури російських державних банків в Україні, повідомили УНІАН у ПФУ.

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Згідно з повідомленням, пенсіонери будуть автоматично переведені на обслуговування у відділення «Укрпошти» за місцем реєстрації до моменту, коли вони виберуть для обслуговування інший банк.

Як йдеться в повідомленні на сайті ПФУ, рішення пов'язане з указом президента України та рішенням РНБО від 15 березня, якими, зокрема, заборонено розміщувати державні кошти (до них належать і пенсії) у дочірніх структурах російських держбанків.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко 16 березня цього року своїм указом ввів у дію санкції щодо дочірніх банків російських державних банків в Україні, включаючи «Сбербанк», «ВіЕс Банк», «Промінвестбанк», «ВТБ Банк» і «БМ Банк», терміном на 1 рік.

Санкції становлять собою заборону на виведення капіталу на користь материнських структур, включаючи надання і погашення кредитів, розміщення коштів на коррахунках, виплату відсотків і дивідендів, повернення субординованого боргу, розподіл прибутку і капіталу, але при цьому не зачіпають розрахунків через ці банки для українців і не перешкоджають докапіталізації і продажу фінустанов.