Кернес задекларував майже 39 мільйонів гривень готівкою

Харківський міський голова Геннадій Кернес подав електронну декларацію про доходи, отримані у 2016 році. Як передає кореспондент УНІАН, згідно з опублікованою декларацією, Кернес орендує у громадянина України Володимира Ярмака житловий будинок площею 7 кв. м та кімнату площею 57,3 кв. м в готелі «Національ».

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Крім того, Кернес, як і минулого року, задекларував 11 люксових годинників. Також у 2016 році Кернес купив інвалідне крісло-коляску з електроприводом за 101,6 тис. грн.

Як і в декларації за 2015 рік, мер вказав акції компанії «Харківобленерго» (2 штуки номінальною вартістю 3 грн) та ПАТ «Реал-Банк» (1,87 млн штук номінальною вартістю 187,2 тис. грн).

При цьому міський голова у жовтні та грудні 2016 року став власником інвестиційних сертифікатів ТОВ «Компанія з управління активами «Фінекс-Капітал», пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Стаксель» на загальну суму 5,7 млн грн.

У 2016 році Кернес отримав зарплату за основним місцем роботи в розмірі 230,6 тис. грн (у 2015 році – 60,2 тис. грн).

У компанії «Фінекс-Капітал» мер отримав дивіденди – 10,8 млн грн (у 2015 році – 11,1 млн грн), дохід від відчуження цінних паперів і корпоративних прав склав у 2016 році 4,8 млн грн (у 2015 році – більше 4 млн грн), у АК «Харківобленерго» мер отримав 2 грн дивідендів.

На рахунках «ПриватБанку» у Кернеса знаходиться 494,9 тис. грн (у 2015 році – 742,9 тис. грн) та 25 тис. доларів (у 2015 – 906 дол.). У «Альфа-Банку» мер тримає 2,4 тис. грн, у «Регіон-Банку» – 6,6 млн грн. Готівкою мер тримає 38,9 млн грн (у 2015 році він задекларував 42,3 млн грн).

У 2016 році Кернес також задекларував купівлю цінних паперів на суму 6,89 млн грн. Витрати мера Харкова на медичні послуги в Ізраїлі та Німеччині склали 1,5 млн грн.