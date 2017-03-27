Акціонери "Промінвестбанку", який потрапив під санкції, розглянуть питання про його докапіталізацію

Акціонери «Промінвестбанку», який потрапив під санкції щодо українських дочірніх структур російських держбанків, планують 27 квітня на зборах розглянути питання про докапіталізацію банку.

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Про це банк повідомив у системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

На порядку денному стоїть питання про збільшення статутного капіталу «Промінвестбанку» шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

При цьому банк не уточнює, на яку суму буде проведена докапіталізація.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко 16 березня цього року своїм указом ввів у дію санкції щодо українських дочірніх структур російських держбанків, включаючи «Сбербанк», «ВіЕс Банк», «Промінвестбанк», «ВТБ Банк» і «БМ Банк», терміном на 1 рік.

Санкції являють собою заборону на виведення капіталу на користь материнських структур, включаючи надання та погашення кредитів, розміщення коштів на коррахунках, виплату відсотків і дивідендів, повернення субординованого боргу, розподіл прибутку і капіталу, але при цьому не зачіпають розрахунки через ці банки для українців і не перешкоджають докапіталізації та продажу фінустанов.

Довідка УНІАН. «Промінвестбанк» є одним із найбільших українських банків за обсягом активів. 99,4% акцій банку знаходяться у власності російської державної корпорації «Банк розвитку і зовнішньоекономічної діяльності («Внєшекономбанк»).