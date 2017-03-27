Гривня на міжбанку торгується по 27,17 за долар
13:43, 27 березня 2017Фінанси
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Котирування гривні до євро перебувають на рівні 29,4740/29,5283 грн/євро.
Ілюстрація REUTERS
У понеділок, 27 березня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 27,12/27,17 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.
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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро перебувають на рівні 29,4740/29,5283 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4770/0,4782 грн/рубль.
За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 13:00 встановився на рівні 27,1569 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 348 угод на суму 179,60 млн дол.
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