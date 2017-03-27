Якщо Ле Пен стане президентом Франції, євро впаде до 15-річного мінімуму - Bloomberg

У разі перемоги кандидата в президенти Франції, лідера партії "Національного фронту" Марін Ле Пен, євро впаде до 15-річного мінімуму до долара, повідомляє Bloomberg.

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Згідно з результатами опитування видання, 23 аналітика з 38 опитаних вважають, що євро може впасти навіть нижче вже на наступний день після перемоги Ле Пен. Деякі експерти припускають, що євро може опуститися навіть нижче 95 центів.

Перемога лідера "Національного фронту" може так сильно вплинути на валюті через обіцянки кандидата провести референдум про вихід із єврозони та реденомінувати борг країни.

Зниження євро до паритету з доларом вперше з 2002 року означатиме падіння з поточного рівня на 7%, нижче 95 центів — приблизно на 12%.

Однак економісти оцінюють шанси Ле Пен лише в 20%. Вони припускають, що наступним президентом Франції стане Еммануель Макрон (61%).