Екс-керівник банку "Таврика" отримав п'ять років умовно

Апеляційний суд Києва 13 березня виніс вирок екс-голови правління банку «Таврика» Анатолій Дробязко, повідомляє Liga.net.

Дробязко визнаний винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК (службова недбалість, яка призвела до тяжких наслідків, карається позбавленням волі на термін від 2 до 5 років).

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"Призначити за цим законом покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків в банківських та фінансових установах, терміном на один рік зі сплатою штрафу в розмірі 750 неоподатковуваних мінімумів, що становить 12,75 тис. грн", - йдеться у вироку.

При цьому суд звільнив Дробязко від відбування призначеного основного покарання з іспитовим терміном три роки.

Рішення суду набуло чинності 13 березня.

23 лютого 2011 року наглядова рада «Таврики» вирішила призначити Анатолія Дробязко виконуючим обов'язки голови правління банку. До Національного банку України (НБУ) були подані документи для погодження його кандидатури. 28 березня НБУ відмовив у погодженні у зв'язку з відсутністю у нього бездоганної ділової репутації. Вже 5 квітня банк звернувся до НБУ з повторним клопотанням про розгляд кандидатури Дробязко після закінчення випробувального терміну - після 23 червня. 28 грудня нацрада повторно звернувся до НБУ за погодженням Анатолія Дробязко на посаду голови правління.

23 січня 2012 року НБУ повторно повідомив банку «Таврика» про відмову в погодженні, після чого 30 січня спостережна рада банку звільнила Анатолія Дробязко від виконання обов'язків голови правління.

Разом з тим, Дробязко, будучи службовою особою з 23 лютого 2011 року по 30 січня 2012 року, неналежним чином виконував свої службові обов'язки. У зв'язку з цим НБУ 20 грудня 2012 року визнав банк «Таврика» неплатоспроможним.

Довідка УНІАН. Фонд гарантування в березні 2013 року почав ліквідацію банку «Таврика», створеного в 1991 році. 9 березня Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, як і роком раніше, продовжив термін ліквідації банку «Таврика» на 1 рік – до 20 березня 2018 року включно.