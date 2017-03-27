Гройсман розраховує на зростання товарообігу між країнами ГУАМ

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вважає недостатнім зростання товарообігу між країнами ГУАМ (Грузія, Україна, Азербайджан, Молдова) в 2016 році і бачить можливості для його збільшення.

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Про це він заявив під час відкриття бізнес-форуму країн ГУАМ у Києві.

"Ми маємо сьогодні товарообіг між нашими країнами 1,7 мільярда доларів. Ми маємо перші паростки збільшення цього обсягу. 2016 рік показав зростання на 2,9%. Безумовно, цього мало. І потенціал наших держав говорить про те, що ми можемо досягти великих успіхів", - сказав прем'єр-міністр.

Гройсман також зазначив, що уряди держав ГУАМ будуть докладати зусиль для розвитку співробітництва між країнами.

Як повідомляв УНІАН, Гройсман розраховує на запуск зони вільної торгівлі між країнами ГУАМ у 2017 році.

ГУАМ - регіональна організація, створена в 1997 році, до складу якої до 2005 року входив також Узбекистан. Характерною рисою організації спочатку була орієнтація на європейські та міжнародні структури. Ініціатори спілки діяли поза рамками СНД. При цьому висловлювалися думки, що безпосередньою метою союзу було ослаблення економічної, передусім енергетичної, залежно увійшли до нього держав від Росії та розвиток транзиту енергоносіїв за маршрутом Азія (Каспій) - Кавказ - Європа в обхід території Росії.