У Парижі сьогодні пройдуть слухання у справі "Ощадбанку" проти Росії

У Парижі сьогодні почалися усні слухання за позовом "Ощадбанку" до Російської Федерації в рамках двостороннього договору про захист інвестицій щодо відшкодування понад 1 мільярда доларів США втрат в результаті незаконної окупації і фактичної анексії Автономної Республіки Крим.

Згідно з повідомленням прес-служби банку, слухання проходять в приміщенні Міжнародної торгово-промислової палати (ICC). Очікується, що вони триватимуть до трьох днів. Представники РФ відмовилися від участі у слуханнях, хоча були належним чином поінформовані.

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"Ощадбанк" докладає всіх зусиль, щоб сформувати сильну позицію і повністю представити свій позов проти Російської Федерації. В матеріалах справи більше 4 тисяч сторінок, а доказова база містить повне і аргументоване підтвердження юридичної позиції банку. Позов "Ощадбанку" – перший позов про втрату активів в Криму, який буде заслухано не лише щодо юрисдикції, а також по суті та оцінки втрат", – наводяться в повідомленні слова голови правління банку Андрія Пишного.

Як повідомляв УНІАН, сума вимог включає вартість втрати бізнесу, активів і відсотки, що будуть нараховані до прийняття трибуналом остаточного рішення і до фактичного отримання компенсації за комерційним курсом, визначеним трибуналом.

Банк також повідомив, що за результатами першої процесуальної конференції, від участі в якій Російська Федерація відмовилася, трибунал за пропозицією "Ощадбанку" прийняв рішення розглядати позовну заяву за прискореним графіком, якщо РФ і далі буде відмовлятися від участі в арбітражному розгляді. Остаточне слухання заплановано на кінець березня 2017 року.

Довідка УНІАН. "Державний ощадний банк України" ("Ощадбанк") зареєстровано Національним банком України 31 грудня 1991 року. 100% акцій банку належать державі. У 2015 році банк отримав 12,3 мільярда гривень збитку у зв'язку з формуванням резервів за активами.