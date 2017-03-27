Ліцензування лотерей дасть бюджету мільярди гривень – нардепи

Народний Депутат України, голова бюджетного комітету Ніна Южаніна:

« … мова йде про близько 5-6 млрд. гривень, які йдуть в кармани певних політичних сил, хто «кришує» всю цю ситуацію. Потрібно створити центральну систему, яка знаходиться у держави, коли кожна транзакція є і одразу автоматично іде відрахування податків».

Мінфін і уряд бездіють. 4 роки тому був прийнятий Закон України «Про державні лотереї», який передбачав платне ліцензування учасників ринку . Проте до цього часу не розроблено ліцензійні умови, і весь ринок працює на перехідних положеннях закону про лотереї від 2012 року.

Народний депутат України Леонід Козаченко: «Тут багато запитань, чому так відбувається, безумовно відповідальність лежить на Міністерстві Фінансів України і воно повинно приймати рішення, тому міністру треба давати відповідь, що відбувається.»

Найбільш оптимальною моделлю організації азартного бізнесу є обмежена конкуренція у вигляді ліцензування певного виду азартних ігор. Ліцензія із щорічною платою може бути найнадійнішим способом детінізації, а також найпростішим шляхом протидії ухиленню від податків і спрямування коштів до української казни.

Олександр Кірш, народний депутат від «Народного фронту»: «Просто повинна бути ліцензія, яка дає право грати протягом певного терміну. Вартість ліцензії повинна бути досить високою, щоб бути під силу тим, хто програє, але не стати для них трагедією. Саме ці ліцензії мають бути податком із гравців і фактично замінити майновий ценз. Для компаній теж повинні бути ліцензії, і до того ж платні. Вони й будуть податком із компанії».

Реальний обсяг лотерейного ринку Мінфін оцінює в 40 млрд. У 2013 році легальні гральні компанії, задекларувавши дохід в 12,4 млрд. грн, заплатили у вигляді податків менш 3% від цієї суми. З того часу податкові надходження скоротились втричі.

Якщо міністерство фінансів України просто виконає свій обов’язок по розробленню і прийняттю нових ліцензійних умов для ведення лотерейного бізнесу, то за самими скромними підрахунками державний бюджет отримає близько 1 млрд. грн. за рік вже в 2017 році.