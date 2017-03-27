Гривня закрила міжбанк на рівні 27,15 за долар

У понеділок, 27 березня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 27,11/27,15 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 29,5336/29,5772 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4539/0,4549 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 27,1535 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 522 угоди на суму 274,04 мільйона доларів.