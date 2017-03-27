Нацбанк ослабив офіційну гривню до 27,15 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 28 березня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2715,3547 (27 березня – 2712,4559)

100 EUR – 2956,7497 (27 березня – 2930,8086)

10 RUR – 4,7618 (27 березня – 4,7235)

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Як повідомляв УНІАН, 27 березня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 27,11/27,15 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 29,5336/29,5772 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4539/0,4549 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 27,1535 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 522 угоди на суму 274,04 мільйона доларів.