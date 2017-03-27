Технічна місія МВФ з питань податкової політики закінчила роботу в Україні

Технічна місія Міжнародного валютного фонду з питань податкової політики завершила роботу в Україні в рамках двотижневого візиту,

Про це повідомляється на сторінці Міністерства фінансів в мережі Facebook.

Міністерство нагадало, що продовжує працювати над втіленням податкової реформи. Мінфін отримав консультативну допомогу, зокрема, регулювання контролю над трансфертним ціноутворенням, вдосконаленням спрощеної системи оподаткування та впровадженням правил BEPS. Також Місія надала рекомендації щодо впровадження податку на виведений капітал.

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Як повідомляв УНІАН, міністр фінансів України Олександр Данилюк представив фахівцям технічної місії Міжнародного валютного фонду план реформування роботи Державної фіскальної служби в липні 2016 року.

Державна фіскальна служба, що об'єднує податкову і митну служби, а також податкову міліцію, була сформована на базі Міністерства доходів і зборів, ліквідованого в березні 2014 року з приходом уряду Арсенія Яценюка.

За словами глави Кабміну Володимира Гройсмана, ДФС була і залишається чемпіоном за кількістю скарг з боку бізнесу на роботу органів влади в Україні. У зв'язку з цим реформа ДФС є одним з пріоритетів роботи уряду.