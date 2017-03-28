Російський "Сбербанк" оголосив про продаж української "дочки"

Російський банк Сбербанк оголошує про укладення юридично зобов'язуючого договору щодо продажу ПАТ "Сбербанк" (Україна). Про це повідомляється в прес-релізі на сайті банку.

"Консорціум інвесторів купує 100% акцій ПАТ "Сбербанк" (Україна), яке є дочірнім банком ПАТ "Сбербанк", - сказано в повідомленні.

Відзначається, що в Консорціум увійдуть "Норвік Банк" (Латвія) і білоруська приватна компанія.

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"Відповідний юридично зобов'язуючий договір підписаний сьогодні. Закриття операції очікується в першому півріччі 2017 року після отримання схвалень угоди фінансовими та антимонопольними регуляторами відповідних юрисдикцій, включаючи Латвію та Україну", - відзначили в "Сбербанку".

У свою чергу, в повідомленні Norvik Banka сказано, що мажоритарним акціонером нового консорціуму став громадянин Великобританії Саїд Гуцерієв і білоруська компанія, що належить йому.

"Ця угода дозволить запропонувати українським клієнтам обслуговування, побудоване на європейських принципах якості, прозорості та доступності, зберігши технологічний рівень банку, створений "Сбербанком Росії", - відзначили в Norvik Banka.

"Ми підтримуємо європейський вибір України і віримо, що своєю роботою зможемо сприяти майбутньому економічному зростанню країни. Розвинена мережа відділень придбаного банку і професіоналізм команди стануть надійним фундаментом для довгострокових ініціатив розвитку. Українська економіка пройшла нижчу точку кризи і ми віримо в майбутнє економічне зростання і потенціал цієї країни", - вважає голова правління банку Олівер Брамуелл.

В "Сбербанку" такод додали, що ПАТ "Сбербанк" (Україна) володіє необхідними засобами для виконання зобов'язань перед приватними і корпоративними клієнтами.

"Сподіваємося, що рішення про продаж нашого дочірнього банку буде сприяти розблокуванню його офісів та відновлення нормальної роботи, що дозволить клієнтам банку продовжити безперешкодно користуватися послугами одного з найбільш стабільних та ефективних банків в Україні й створить основу для його подальшого розвитку", - заявили в "Сбербанку".

Як повідомляв УНІАН, 13 березня в Києві активісти виступили з вимогою анулювати ліцензію «Сбербанку Росії» і замурували вхід до його відділення на вул. Володимирській. Схожі акції відбулися і в інших містах України.

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Президент України Петро Порошенко 16 березня цього року своїм указом увів у дію санкції щодо українських дочірніх структур російських держбанків, включаючи Сбербанк, «ВіЕс Банк», «Промінвестбанк», «ВТБ Банк» і «БМ Банк», терміном на 1 рік.

Санкції являють собою заборону на виведення капіталу на користь материнських структур, включаючи надання і погашення кредитів, розміщення коштів на коррахунках, виплату відсотків і дивідендів, повернення субординованого боргу, розподіл прибутку і капіталу, але при цьому не зачіпають розрахунки через ці банки для українців і не перешкоджають докапіталізації і продажу фінустанов.

Довідка. Саїд Гуцерієв - син Михайла Гуцерієва, власника «Росснефти» і «Бінбанку».

Norvik Banka, згідно з даними офіційного сайту, займає сьоме місце в Латвії за величиною активів. Його головний акціонер — громадянин Великобританії Григорій Гусельніков, власник «Вятка-банку» і колишній президент «Бінбанку».