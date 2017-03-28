Держборг України за лютий зріс до 71,76 мільярдів доларів

Державний і гарантований державою борг України за лютий 2017 року зріс у доларовому еквіваленті на 0,78% - до 71,76 млрд дол. США станом на 28 лютого, повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

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Згідно з повідомленням, сума держборгу в гривневому еквіваленті становила 1,941 трлн грн.

За даними міністерства, основною причиною збільшення держборгу в лютому є докапіталізація державних "Укрексімбанку", "Ощадбанку" та "ПриватБанку".

Як повідомляв УНІАН, загальна сума державного і гарантованого державою боргу України на кінець січня 2017 року склала 71,21 млрд дол. США.