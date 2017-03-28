У Венесуелі вводиться нова система обміну валюти для порятунку болівара
За словами президента Венесуели Ніколаса Мадуро, до нової системи продажу валюти матимуть доступ всі підприємства та громадяни.
Президент Венесуели Ніколас Мадуро оголосив у понеділок про запровадження з наступного тижня в країні нової системи обміну валюти, яка дозволить зробити конвертованим венесуельський болівар, повідомляє Прайм.
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У Венесуелі діють відразу кілька курсів болівара: офіційний фіксований курс DIPRO - 10 боліварів за долар, курс додаткової системі обміну DICOM - 706 боліварів, на "чорному ринку" - вище 3 тисяч боліварів.
"Аукціони з продажу валюти будуть проводитися на щотижневій основі, два рази на тиждень, і я прошу допомоги приватного бізнесу, щоб він привів сюди свій капітал і інвестував його, це зробить болівар конвертованим", - заявив Мадуро на закритті виставки Expo Venezuela Potencia.
За словами президента країни, до нової системи будуть мати доступ всі підприємства й громадяни. "Це дозволить стабілізувати вартість нашої валюти, перемогти кримінальну систему долара з Майамі, так званий Dolar Today, дасть доступ до конвертованій валюті для розвитку країни", - сказав президент.