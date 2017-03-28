У Венесуелі вводиться нова система обміну валюти для порятунку болівара

Президент Венесуели Ніколас Мадуро оголосив у понеділок про запровадження з наступного тижня в країні нової системи обміну валюти, яка дозволить зробити конвертованим венесуельський болівар, повідомляє Прайм.

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У Венесуелі діють відразу кілька курсів болівара: офіційний фіксований курс DIPRO - 10 боліварів за долар, курс додаткової системі обміну DICOM - 706 боліварів, на "чорному ринку" - вище 3 тисяч боліварів.

"Аукціони з продажу валюти будуть проводитися на щотижневій основі, два рази на тиждень, і я прошу допомоги приватного бізнесу, щоб він привів сюди свій капітал і інвестував його, це зробить болівар конвертованим", - заявив Мадуро на закритті виставки Expo Venezuela Potencia.

За словами президента країни, до нової системи будуть мати доступ всі підприємства й громадяни. "Це дозволить стабілізувати вартість нашої валюти, перемогти кримінальну систему долара з Майамі, так званий Dolar Today, дасть доступ до конвертованій валюті для розвитку країни", - сказав президент.