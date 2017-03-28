Британія ввела в обіг нову монету в один фунт

У Британії з 28 березня введено в обіг нову 12-гранну монету в один фунт, повідомляє Європейська правда.

Монетний двір Британії раніше заявляв, що 1 фунт є найбільш захищеною монетою у світі. Вона має голограму, яка змінюється із символу "£" на цифру "1", якщо на монету дивитися різних сторін. Монета також має мікро-написи і спеціальні засічки на кромках.

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У британців відтепер є шість місяців на те, щоб витратити 1-фунтові монети старого зразка, круглі за формою.

Зазначається, що більшість банків перестануть приймати монети старого зразка після крайнього терміну – 15 жовтня, або прийматимуть їх лише від власних клієнтів.

Дизайн монети в 1 фунт не змінювався з 1983 року.

Нова монета легша і тонша за попередню, вона важить 8,75 грама. Діаметр монети становить 23,43 мм, що дещо більше за старий фунт.

Монетний двір випустить в обіг 1,5 мільярда монет, тобто приблизно по 23 монети на кожного мешканця країни.