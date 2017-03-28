Кубів розповів, якою буде експортна стратегія України

Експортна стратегія України буде операційною програмою дій з розвитку торгівлі, яка буде змінюватися відповідно до змінами ринкової кон'юнктури.

Про це заявив перший віце-прем'єр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів на презентації проекту експортної стратегії в Києві.

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"Документ має бути практичним та носити характер операційний програми, яка змінюється та корегується в ситуації конкретного часу. Вона має включати мінімізацію корупції і прозорі фінанси - те, що ми маємо сьогодні робити", - сказав він.

За словами торгового представника України Наталія Микольська, експортна стратегія розроблена на 5 років та передбачає виконання 56 першочергових завдань з розвитку експорту. При цьому в розробці стратегії брали участь більше 40 державних і недержавних інституцій.

Зокрема, документ визначає 75 країн світу, з якими Україна в нинішніх економічних, логістичних і юридичних обставин торгує недостатньо - на 6,5 мільярда доларів.

Згідно стратегії, основними галузями, які формуватимуть український експорт, мають стати харчова промисловість, ІТ-галузь, машинобудування і аерокосмічна галузь, а також так звані "креативні" галузі, що передбачають інноваційні підходи у задоволенні потреб клієнтів.

Також стратегія визначає перспективні ринки для українського експорту, серед яких ключове місце займають 28 країн ЄС - найважливіші зовнішньоекономічні партнери країни. Серед інших країн найбільш перспективними є США, Китай, Туреччина, Японія, Ізраїль та Індія.

За словами Микольська, в подальшому стратегія передбачає розроблення секторальних і кроссекторальных планів дій з розвитку експорту.

"Я знаю, що багато з вас втомилися. Я знаю, що багато з вас втратили віру. Ми всі втомилися читати і слухати стратегії, читати невиконані плани дій. Але експорт - це командна гра. Ви краще мене знаєте, що саме уряд не експортує. Але бізнес не може грати на глобальному полі без підтримки уряду. Тому, як сказав Ілон Маск (американський мільярдер, один з найбільш інноваційних бізнесменів у світі - УНІАН), життя не має складатися з одного лише рішення проблем. Потрібно щось, до чого ви маєте пристрасть, заради чого варто жити. Досить шукати "зраду". Попрацювати сьогодні, далі - подолати стереотипи і, не шукаючи коротких шляхів, йти вперед", - сказала торгпред.

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Як повідомляв УНІАН, Міністерство економічного розвитку і торгівлі оцінило падіння українського експорту в 2016 році до 4,6% (скорочення на 1,8 мільярда доларів) порівняно з 2015 роком, що збігається з оцінкою Державної служби статистики.

Зменшення обсягів експорту товарів спостерігалося у металургійному комплексі (на 1,2 мільярда доларів, або на 12%), хімічної промисловості (на 577,1 мільйона доларів, або на 22,7%), машинобудуванні (на 439,3 мільйона доларів, або на 9,2%).

В експорті товарів у країни ЄС спостерігалося зростання обсягів у більшості галузей, за винятком мінеральної продукції та хімічної промисловості. У 2016 році найбільше зросли поставки до ЄС різних промислових товарів (на 149,7 мільйона доларів), продукції машинобудування (на 125 мільйонів доларів), деревини та паперу (на 103,8 мільйона доларів), продукції легкої промисловості (на 76,4 мільйона доларів) і продукції АПК та харчової промисловості (на 73,8 мільйона доларів).

Частка Росії в українському експорті товарів становила 9,9%, зменшившись на 2,8 в. п. порівняно з 2015 роком.