Втрати українського експорту від окупації Донбасу і Криму становили майже $13 мільярдів - Мінекономрозвитку

Втрати українського експорту через окупацію територій Донбасу і Криму склали 12,9 мільярда доларів при загальних втратах експорту в 25,2 мільярда доларів за останні роки.

Про це повідомляється в проекті експортної стратегії, опублікованому на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

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"Вартість експортних втрат за рахунок цих регіонів (Донбасу – УНІАН) разом з тимчасово окупованої Автономною Республікою Крим склала 12,9 мільярда доларів США, тоді як загальні експортні втрати України становили 25,2 мільярда доларів США", – йдеться в документі.

Згідно експортної стратегії, частка Криму, Донецької та Луганської областей у загальному обсязі експорту українських товарів знизилася з 26,6% у 2013 році до 10,4% в 2015 році.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, експорт товарів з України в 2016 році знизився на 4,6% – до 36,363 мільярда доларів.

Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами в Україні в 2016 році склав 2,886 мільярда доларів проти 610,7 мільйона доларів профіциту за 2015 рік.

Експорт товарів з України в січні 2017 року до січня 2016 року зріс на 48,1% – до 3,026 мільярда доларів.