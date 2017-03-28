НБУ поки не отримав повідомлення про купівлю "дочки" "Сбербанку" Росії

Національний банк України поки що не отримав офіційного повідомлення від потенційних інвесторів про купівлю українського дочірнього банку "Сбербанку" Росії або відповідних документів для отримання істотної участі.

Про це УНІАН повідомила прес-служба регулятора.

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"Рішення про погодження набуття істотної участі у капіталі банків, отримане від будь-яких інвесторів, приймається в рамках єдиних для всіх існуючих нормативних вимог і законодавства. Як вже неодноразово зазначалося, Національний банк підтримує цивілізований вихід з українського ринку банків з державним російським капіталом, у тому числі шляхом їх продажу", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією російської сторони, 27 березня був укладений договір про продаж 100% акцій українського дочірнього банку "Сбербанк" консорціуму інвесторів з участю латвійського "Норвик Банку", підконтрольного російському бізнесменові Григорію Гусельникова і приватної компанії з Білорусі.

Президент України Петро Порошенко 16 березня своїм указом ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони про введення санкцій щодо українських дочірніх структур російських держбанків, включаючи "Ощадбанк", "ВиЭс Банк", "Промінвестбанк", "ВТБ Банк" і "БМ Банк" строком на 1 рік.

Введення санкцій передували указ президента РФ про визнання цією країною паспортів так званих "ДНР" і "ЛНР" і пішли за цим публікації в російських ЗМІ про готовність російських банків, зокрема "Ощадбанку", до обслуговування в своїх відділеннях на території РФ громадян з такими паспортами.

За оцінками Національного банку України, санкції не спричинять фінансових втрат для нашої країни, оскільки не дозволять виводити активи, які на сьогодні складають 150 мільярдів гривень і повністю покривають зобов'язання банків перед українськими вкладниками і компаніями в сумі 36 мільярдів гривень. При цьому регулятор очікує, що ці банки купить новий інвестор або вони поступово згорнуть діяльність в Україні.

Довідка УНІАН. Дочірній банк "Сбербанку" Росії в Україні працює на ринку україни з 2001 року і є одним із найбільших за обсягом активів. 100% акцій банку належать "Ощадбанку" (Російська Федерація). У листопаді 2015 року банк змінив назву на "Ощадбанк".