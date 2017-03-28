Гонтарєва та її партнери брали участь у виведенні коштів із держбанків - ЗМІ (документ)

Валерія Гонтарєва і її партнери з компанії ICU брали участь у виведенні коштів з держбанків. За версією слідчих Генпрокуратури, в 2013-2014 роках з їхньою допомогою схем державі було завдано збитків на суму майже 1,5 млрд доларів. Підтверджуючі документи опублікував сайт «Обозреватель».

Учасники фондового ринку передали в редакцію добірку детальних даних торгів біржі "Перспектива" за 2013-2014 роки. Вони демонструють механізм виведення грошей з "Ощадбанку", "Укргазбанку" і "Укрексімбанку". Держбанк укладав контракт на продаж облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП), потім протягом одного дня облігації прогонялись через 2-3 посередника і продавалися іншому держбанку по штучно завищеною ціною. Наприклад, 21 листопада 2013 року "Укргазбанк" продав пакет ОВДП компанії "Фондовий актив", вона в той же день перегнала його ВТБ Банку, а той перепродав цінні папери "Укрексімбанку". Весь прибуток, близько 48 млн грн, залишилася у компанії-посередника "Фондовий актив".

На фондовому ринку звертають увагу, що всі учасники схем так чи інакше пов'язані з Гонтаревою і її партнерами. Наприклад, прокладка "Фондовий актив" є одним з акціонерів банку "Авангард" (банк належить власникам ICU). Гонтарева використовувала фірму для угод, в яких прямо не хотіли "світити" ICU. Використовувати компанію продовжили і після виходу глави Нацбанку зі складу акціонерів інвесткомпанії. Через "Фондовий актив" в листопаді 2014 року ICU придбала 25% держпакету акцій Вінницяобленерго.

Але іноді організатори схеми не утрудняли себе вибудовуванням складного ланцюжка.

"21 січня 2014 року ICU купує у" Ощадбанку" облігації Мінфіну для свого клієнта Westal Holdings Ltd на суму 72,9 млн грн. А 13 лютого того ж року, тобто через три тижні, продає ці ж цінні папери "Ощадбанку" за 78,3 млн грн. Папери прогнали до перекупника і назад, отримавши дохід на угоді 5,5 млн грн. Кіпрський офшор Westal Holdings Ltd є власником 99,99% акцій банку "Авангард" і належить власникам компанії ICU Костянтину Стеценко і Макарові Пасенюку. В 2013-2014 роках серед власників офшору значилася і Валерія Гонтарєва. Як бачимо, учасник фондового ринку ICU проводив операцію в інтересах своїх же власників", - повідомляє "Обозреватель".

Сайт стверджує, що "у слідства вже є і вся інформація по операціях, і дані по переговорам, вже зрозуміло, від кого керівництво ICU отримувало вказівки проводити угоди, що фактично є розкраданням держкоштів, немає тільки одного - результату і гучних затримань".

В кінці 2016 року Генеральна прокуратура отримала доступ до документів, що знаходяться в розпорядженні КУА "Інвестиційний Капітал Україна". Суд дав дозвіл вилучити інформацію по всіх угодах з облігаціями внутрішньої держпозики, що проводилися компанією Гонтаревої з 2008 по 2014 рік для ряду компаній-нерезидентів. За інформацією слідства, в схемах з купівлею-продажем ОВДП були задіяні чиновники Нацбанку, Мінфіну, керівники держбанків, біржі, а також фондові брокери.