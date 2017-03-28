Російський ВТБ вирішив думати до кінця року, що робити з бізнесом в Україні

Російська банківська група ВТБ хоче провести «реально гарну угоду» щодо своєї «дочки» в Україні і до кінця року визначиться, чи продавати дочірній банк, чи продовжити скорочувати його бізнес.

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Про це повідомив журналістам голова другого за активами російського банку Андрій Костін, передає Прайм.

"Ми хочемо реально гарну угоду, реальну операцію з продажу. У нас є два шляхи - є шлях продажу банку, є шлях поетапного скорочення балансу банку", - повідомив Костін.

"Ми абсолютно спокійно працюємо. Ми не припиняли платежі, не обмежували. Загалом, хотіли б до кінця року до одного з двох рішень прийти", - додав голова ВТБ.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією російської сторони, 27 березня був укладений договір про продаж 100% акцій українського дочірнього банку "Сбербанк" консорціуму інвесторів з участю латвійського "Норвик Банку", підконтрольного російському бізнесменові Григорію Гусельникову і приватній компанії з Білорусі.

У НБУ заявили, що поки не отримали офіційного повідомлення від потенційних інвесторів про купівлю українського дочірнього банку "Сбербанку" Росії або відповідних документів для отримання істотної участі.

Президент України Петро Порошенко 16 березня своїм указом ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони про введення санкцій щодо українських дочірніх структур російських держбанків, включаючи "Сбербанк", "ВіЕс Банк", "Промінвестбанк", "ВТБ Банк" і "БМ Банк" терміном на 1 рік.