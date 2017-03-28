Рева повідомив, скільки коштуватиме монетизація пільг наступного року

На монетизацію пільг в Україні в 2018 році буде потрібно близько 20 мільярдів гривень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу в Харкові сказав журналістам міністр соціальної політики Андрій Рева.

Читайте такожРада розгляне законопроект про посилення соцзахисту родин з дітьми

"Держава на сьогоднішній день за 25 років набрала на себе стільки зобов'язань, що воно не в змозі профінансувати у стовідсотковому обсязі всі ці пільги. Вихід із ситуації - монетизація. Це коли ми замість надання пільг у натуральній формі виплачуємо кожному пільговику грошову компенсацію", - сказав Рева.

Він зазначив, що для фінансування всіх пільгових програм в Україні на 2018 рік потрібно близько 20 мільярдів гривень.

"Сьогодні на ці програми використовується до 15 мільярдів гривень. Це по року. Реально це буде (в 2018 році — УНІАН) до 20 мільярдів гривень на всі програми. Тобто, якщо взяти всі програми, які мають фінансуватися, то це близько 20 мільярдів", - сказав Рева.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство соціальної політики України визначило ключовими завданнями на середньострокову перспективу проведення пенсійної реформи, забезпечення зайнятості населення, удосконалення системи пільг і введення їх монетизації.

Влітку минулого року Рева заявляв, що відповідний законопроект про монетизації пільг уже розроблено його міністерством і до кінця року буде представлений у парламенті.