НБУ розширив перелік можливих застав для виділення банкам екстрених кредитів

Національний банк України розширив перелік можливих застав за кредитами для екстреної підтримки ліквідності банків та спростив порядок їх оформлення, повідомляється на сайті регулятора.

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Згідно з повідомленням, НБУ дозволив банкам надавати для отримання таких кредитів як заставу майнові права за кредитами юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які забезпечені не тільки іпотекою, але й одночасно іншими активами, тобто змішаною заставою. Крім того, НБУ дозволив використовувати в якості застави майнових прав за кредитами, наданими фізичним особам, зобов'язання за якими забезпечені іпотекою в національній валюті.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2016 року Національний банк як кредитор останньої інстанції ввів новий інструмент екстреної підтримки ліквідності платоспроможних банків - Emergency liquidity assistance (ELA). Кредити, отримані із застосуванням інструменту ELA, призначені виключно для покриття тимчасового дефіциту ліквідності банку у випадку настання надзвичайних ситуацій, коли банки вичерпали інші джерела підтримки ліквідності, у тому числі за рахунок коштів акціонерів і стандартних інструментів рефінансування НБУ під заставу державних цінних паперів та іноземної валюти.