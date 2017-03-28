Нацбанк передав до МВФ уточнені макроекономічні показники - очікує траншу

Національний банк України передав уточнені макроекономічні показники бюджету до Міжнародного валютного фонду для прискорення виділення чергового траншу Україні.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні, 28 березня, під час брифінгу у Харкові сказав міністр соціальної політики України Андрій Рева.

«Вчора (27 березня — УНІАН) Національний банк заявив про те, що погодили нові макроекономічні показники. Вони доведені тепер до Міжнародного валютного фонду. Ми тепер чекаємо на те, що ці показники будуть взяті до відома і відповідне рішення про виділення чергового траншу з'явиться в порядку денному Міжнародного валютного фонду і буде прийняте відповідне рішення», - сказав Рева.

Він нагадав, що необхідність уточнення макроекономічних показників бюджету України виникла через блокування торговельного сполучення з непідконтрольними територіями на Донбасі.

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«Ми понесли серйозні економічні збитки. Коли ці збитки стали очевидними, то ті домовленості, які ми досягли з Міжнародним валютним фондом, вимагали уточнення макроекономічних показників. Тому Міжнародний валютний фонд взяв паузу», - сказав Рева.

Як повідомляв УНІАН, раніше МВФ оновив графік засідань Ради директорів на поточний тиждень, згідно з яким засідання з приводу виділення Україні чергового траншу в розмірі 1 млрд дол., раніше було заплановане на 20 березня, було відкладене.

У Міжнародному валютному фонді заявили, що незабаром призначать нову дату засідання Ради директорів щодо виділення Україні чергового траншу, а перенесення попереднього засідання, запланованого на 20 березня, не є чимось незвичайним і зумовлене необхідністю уточнення деталей програми співпраці.

За інформацією Мінфіну, перенесення засідання Ради директорів МВФ щодо України зумовлено необхідністю уточнення макроекономічних показників внаслідок запровадження торговельної блокади окупованих територій Донецької і Луганської областей за рішенням Ради нацбезпеки і оборони.